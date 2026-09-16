Şehit polisin oğlu Çınar\'ı okula Emniyet Müdürü Aydın götürdü

KAYSERİ'de 2023 yılında görevi başında şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın oğlu Çınar Akpınar, eğitim hayatının ilk gününde okula İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte gitti.

Kayseri'de 16 Eylül 2023'te asayiş olayına müdahale ettiği sırada şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın şehadetinin sene-i devriyesinde, oğlu Çınar Akpınar okula başlama heyecanı yaşadı. Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çınar Akpınar'ı evinden alıp, eğitim göreceği Şehit İsmail Uygun Anaokuluna bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevliyken, asayiş olayına müdahale ettiği sırada şehit olan polis memuru Murat Akpınar'ın şehadetinin sene-i devriyesinde eğitim hayatına ilk adımını atan kıymetli oğlu Çınar Akpınar'ı, İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın, evinden alarak Şehit İsmail Uygun Anaokuluna bıraktı. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı dileriz. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz" ifadelerine yer verildi.