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Şehit polisin oğluna anlamlı doğum günü kutlaması

TOKAT - Şehit özel harekat polisi Mustafa Çalışgan'ın oğlu Alparslan Çalışgan'ın doğum günü, ailesi ve polis ekipleri tarafından duygusal anlarla kutlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 Ekim 2022'de terör örgütünün hain saldırısında şehit olan Polis Özel Harekat mensubu Mustafa Çalışgan'ın oğlu Alparslan Çalışgan'ın doğum günü unutulmadı. Şehidin ailesi, yakınları ve Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Alparslan'ın yeni yaşını kutlayarak ona duydukları sevgiyi ve desteği bir kez daha gösterdi.

Tokatlı kahraman polis Mustafa Çalışgan, şehadetinin ardından memleketinde toprağa verilmişti.