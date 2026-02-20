Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı

Suriye'nin İdlib kentinde 20 Şubat 2020'de şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Hatay'ın Samandağ ilçesinde kabri başında anıldı.

Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Fırıncıoğulları ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma programına şehidin ailesi ile Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.