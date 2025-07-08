Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenazesi, Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan 37 yaşındaki şehidin naaşı, kırsal İncedere Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Şehit Üzüm'ün cenazesi, helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında Sarız ilçe Merkez Camisi'ne getirildi. Bir süre askerlerin omuzunda taşınan şehidin naaşı katafalka konuldu.

Elindeki oyuncağıyla babasının tabutuna sarılan 9 yaşındaki Ayşe Mina Üzüm ile aile yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi, aile yakınlarını teskin etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile protokol üyeleri, şehidin eşi Nazan Üzüm ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, İncedere Mahallesi'ndeki şehitlikte defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ayrıca evli ve 3 çocuk sahibi olan şehit Üzüm'ün, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2018 yılında meydana gelen trafik kazasında 7 akrabasını kaybettiği öğrenildi.