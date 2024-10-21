Şehit Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı, taziye çadırı kuruldu
BİNGÖL - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl'de gıyabi cenaze namazı kılınıp taziye çadırı kuruldu. Gazzeli Muhammed Hamdia ve Nihad Abunnaser'de taziye çadırında taziye kabulü yaptı.
Program, yapılan duanın ardından sona erdi.
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