Er şehit yakınları eylemi sonlandırdı

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Ankara'da 48 gündür eşit özlük hakları talebiyle eylem yapan er şehit yakınları ve er gaziler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Meclis açıldığında haklarının verilmesi için girişimde bulunma sözü üzerine eylemi sonlandırdı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, ekim sonuna kadar bekleyeceklerini belirterek, "Eğer çözülmeyecek olursa, biz daha kuvvetli geliriz. Kimseyi tehdit etmiyoruz, biz hakkımızı istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve er gazilerin, rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına sahip olma talebiyle başlattıkları oturma eylemi, 48'inci gününde Kurtuluş Parkı'nda sona erdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın dün gece Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu'nu görüntülü arayarak, Meclis açıldığında haklarının verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililer nezdinde girişimde bulunacağını belirtmesi üzerine er gaziler ve er şehit aileleri eylemi sonlandırma kararı aldı.

Eylemi basın açıklamasıyla sonlandıran gazilere çok sayıda vatandaşın yanı sıra İYİ Parti, Anahtar Parti ve Zafer Partisi'nden siyasetçiler de destek verdi.

"Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Gaziler polisin yanında" sloganları atan gaziler, sık sık alkış ve ıslıklar ile eylemin bitişini kutladı.

Açıklama öncesinde gaziler, basın mensupları, polis memurları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, eylemin sonlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Çerçioğlu, Oktay Saral ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün akşam Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Oktay Saral'ın, Meclis açıldığı zaman bu problemin, sorunların ortadan kalkmasıyla ilgili, özlük haklarımızla ilgili birebir yardımcı olacağını, Cumhurbaşkanımıza birebir ileteceğini ifade etmesinden sonra biz bugün bu eylemimize ara verme kararı aldık. Ara verme, nereye kadar ara verme? Ekimin birinde açılacak Meclis'i, ekimin sonuna kadar bekleyeceğiz, ekimin sonunda tekrar değerlendireceğiz. Bu arada bir boşluk vermeye karar verdik. Bu esnada burada çok güzel günlerimiz de geçti, zor günlerimiz de geçti. Kırdığımız oldu, kırıldığımız oldu. Biz, kahraman silah arkadaşlarım ve ben, hepinize çok teşekkür ederiz.

Şehit aileleri ve gaziler bu ülkenin ortak değerleridir. Bunun siyasi partisi, A Partisi, B Partisi olmaz. Bizi birçok siyasi partiden ziyarete geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlardan yoğun ilgi gördük. Bazen kimseyi bulamadık, 15 kişi, 20 kişi kaldık. Bazen çok kalabalık olduk ama netice itibarıyla 48 günün sonunda çok güzel şeyler başardık. Ağır engelli olmalarına rağmen, bu ülkenin ortak değerleri olmalarına rağmen, hiçbiri terk etmedi alanı. Yanımızda durdular, arkamızda durdular, haklarını aradılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum."

"HAKKIMIZI ALMADAN AYRILMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİK"

Çerçioğlu, basın mensuplarına teşekkür ederek, eylem sürecinde tanıştıkları gönüllü gençlerin de kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve desteklerini esirgemediğini belirtti. Çerçioğlu, eylemin başından sonuna kadar desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Mamak Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Oktay Saral'ın verdiği sözün takipçisi olacaklarını belirten Çerçioğlu, Meclis'in 1 Ekim'de açılacağını ifade ederek, "1 Ekim'den sonra, ay sonuna doğru bekleyeceğiz. Ondan sonraki süreci tekrar değerlendireceğiz. Biz bu haklı mücadelemizde, hak alma mücadelemizde, hakkımızı almadan ayrılmayacağımızı söyledik. En azından biraz bir es verelim dedik. Eğer çözülmeyecek olursa, biz daha kuvvetli geliriz buraya. Kimseye aba altından sopa göstermek de istemiyoruz, kimseyi de tehdit etmiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.

Çerçioğlu, konuşmasında emniyet güçlerine de teşekkür ederek, "Zaman zaman karşı karşıya geldik, zaman zaman bir ekmeği bölüştük. Yeri geldi sürtüşmelerimiz oldu, yeri geldi kucaklaşmalarımız oldu ama burada kardeşçe zaman geçirdik. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açıklamanın ardından gaziler ve vatandaşlar, hep birlikte İzmir Marşı'nı seslendirerek alandan ayrıldı.