Şehit yakınları ve gaziler Karşıyaka Mezarlığı\'ndaki 15 Temmuz Şehitliği\'ni ziyaret etti

Şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.
Sabah saatlerinden itibaren şehitliğe gelen şehit yakınlarınca mezarlıklara gül suyu döküldü. Ziyaretçiler tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.
Şehitliği ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, şehit aileleriyle bayramlaştı ve bir süre sohbet etti.
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Google, Cihazımı Bul özelliğini iOS'a da sunacağını duyurdu. Bu özellik sayesinde Android kullanıcıları, kaybettikleri cihazlarını diğer Android cihazlarının oluşturduğu bir Bluetooth ağıyla bulabilecekler. Özelliğin çalışması için internete ihtiyaç duyulmayacak, sadece Bluetooth bağlantısı yeterli olacak. Ancak Bluetooth'u tamamen kapatmak yerine duraklatma seçeneği sunulacak. Şu an için ABD ve Kanada'da kullanıma sunulan özellik, Android 15 sürümüyle tüm dünyaya yayılacak.
6 Şubat depreminde evini ve bağlamasını kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı Sebahattin Sel'e, MESAM tarafından yeni bir bağlama hediye edildi. MESAM Yönetimi tarafından takdim edilen bağlama ile Sel'in müzik faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.
Rektör Çolak, bayramın toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, insanların yardımlaşma ve dayanışma duygularını en üst düzeye çıkardığı bayram günlerinin, yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti. Üniversite mensupları ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çolak, bayramın sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerinin ruhsatı, hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.