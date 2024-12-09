Şehitkamil Belediye Başkan Yılmaz: "Son Zamanlarda İktidar Tarafından Ekonomik Bir Baskı ile Karşı Karşıyayız"

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kilis'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e programı boyunca eşlik etti. Görüşmelerin içeriğinden bahseden Başkan Yılmaz, "Partimiz ve belediyelerimiz için önemli bir toplantıydı. Zira son zamanlarda iktidar tarafından ekonomik bir baskı ile karşı karşıyayız. Bununla ilgili yol haritamızı oluşturma olanağımız oldu" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, bir dizi programa katılmak üzere Kilis'e geldi. Özel'i, havayoluyla geldiği Gaziantep Havalimanı'nda Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, milletvekilleri ve partilileri karşıladı. Özel'in ilk durağı Kilis Belediyesi oldu. Sonrasında Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet ile Kilis Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kilis Emekliler Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştiren Özel, kent turuna çıkarak vatandaşlarla buluştu.

"Halkçı projelerimizi anlatma fırsatımız oldu"

Programlara eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le yoğun bir gün geçirdik. Halkçı projelerimizi anlatma fırsatımız oldu. Sayın Özel'in desteğini sürekli olarak yanımızda hissediyoruz. Yakışır bir şekilde biz de coşkuyla karşıladık. Partimiz ve belediyelerimiz için önemli bir toplantıydı. Zira son zamanlarda iktidar tarafından ekonomik bir baskı ile karşı karşıyayız. Bununla ilgili yol haritamızı oluşturma olanağımız oldu. Göreve başlarken tek amacımız, yurdumuzun dört bir tarafını halkçı ve eşitlikçi hizmetlerle tanıştırmaktı. Nitekim kısa sürede bunu yapıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hiçbir şarta ve bahaneye sığınmadan hizmetlerimizi yerine getirme noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.