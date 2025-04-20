Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz: Halkımızla Mutlu Yarınlar İnşa Edeceğiz

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz "Gücümüzü aldığımız Şehitkamil'in gerçek sahibi halkımızla mutlu yarınlar inşa edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Dülük Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Yılmaz'a Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, Belediye Meclis Üyeleri, Meryem Aybüke Sağlam, Reşit Kaya, Burak Kaya, Sait Yalçın, Ali Özçelik ve Cuma Hava eşlik etti. Mahalle sakinleri tarafından ilgiyle karşılanan Yılmaz "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. 1 yıl önce yeni bir hikaye yazmak için yola çıktığımızda bir hayalimiz vardı. O da Türkiye'nin gözde ilçelerinden Şehitkamil'imizi her bir ferdiyle mutlu ve huzurlu bir kent haline getirmekti" ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde ve sonrasında en büyük desteği halktan aldığını söyleyen Yılmaz "Bu hikayenin başkahramanı ben değil, 900 bin kişilik Şehitkamil halkıydı. Yolumuza taş koymak istediler engel olamadılar, iftira attılar ama başaramadılar. Bundan sonra da yapacakları hiçbir engellemeye takılmadan, Şehitkamil'imizin eksiklerini giderecek, halkımızın sorunlarına çözüm arayacağız" diye konuştu.

Şehitkamil halkının geleceği için geride kalan 1 yılda olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Yılmaz "Halkımız bizden hizmet bekliyor. Biz bu kutlu yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Ben değil biz anlayışıyla Şehitkamil halkıyla yarınlarımızı inşa edecek, Allah'ın izniyle mutlu yarınlara ulaşacağız" ifadelerini kullandı.