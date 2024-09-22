Gaziantep'te Polislere Konut Tahsisi - Son Dakika
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Gaziantep'te Polislere Konut Tahsisi

Gaziantep\'te Polislere Konut Tahsisi

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, polislerin hayat pahalılığından dolayı gelmek istemediği Gaziantep’te, bu sorunu ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Biz Valimiz ve İçişleri Bakanımızla 4-5 aydır görüşüyoruz. Bizim 623 tane konutumuz var. Bu konutları polislerimize vereceğiz” dedi.

22.09.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, polislerin hayat pahalılığından dolayı gelmek istemediği Gaziantep'te, bu sorunu ortadan kaldıracaklarını belirterek, "Biz Valimiz ve İçişleri Bakanımızla 4-5 aydır görüşüyoruz. Bizim 623 tane konutumuz var. Bu konutları polislerimize vereceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyeye ait Göktürk Mahallesi'nde inşa edilen 623 konutun polislere tahsis edilmesi için bu hafta protokol imzalayacaklarını duyurdu. Yılmaz, polislerin pahalılıktan dolayı gelmek istemediği Gaziantep'te uyuşturucu kullanımı ve satışı ile asayiş olaylarının arttığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın uyuşturucu derdini anlıyorum. Bu memlekette polis açığı var. Biz Vali Bey ve İçişleri Bakanımızla 4-5 aydır görüşüyoruz. Sona geldik. Herhalde bu hafta imzasını da atacağız. Buraya dışarıdan polis gelmiyor. Çünkü memleketimiz çok pahalı. Bizim 623 konutumuz var. Bu konutları da polislerimize vereceğiz. İnşallah memlekete ne kadar çok polis gelirse, sizin uyuşturucu ve güvenlik anlamında o kadar yararınıza olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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