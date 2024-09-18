Güncel

Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum

"Beni ve Sıla\'yı dövdüler"

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP\'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu

Başkan açık açık uyardı: Ülkemize yapılan saldırı 3. Dünya Savaşı olur

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, akşam saatlerinde Karşıyaka'da düzenlenen mahalle toplantısına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Son dönemlerde artan geçim sıkıntısına vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Çocuklar aç karınla okula gitmesin" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karşıyaka'da düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Başkan Yılmaz, vatandaşların sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini dinledi. Yılmaz, sorunların çözümü adına Belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başkan Umut Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada özellikle ekonomik sıkıntılar ve yoksulluk konularına vurgu yaptı. Çocuklar aç karınla okula gitmesin" diyen Başkan Yılmaz, Belediye'nin bu konuda yapacağı sosyal destek projelerinden bahsetti. Mahallelerde stantlar kurarak çocukların okula giderken, ücretsiz sandviç ve süt alabilmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

"Ne yiyecek ne içecek bu insan?"

Ekonomik sıkıntıların toplumsal düzeyde büyük bir problem haline geldiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara da değindi. Yüksek ev kiraları ve düşük maaşlar arasında sıkışıp kalan ailelerin yaşam mücadelesine dikkat çeken Başkan Yılmaz, asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamasının neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Yılmaz, "Asgari ücretli bir kişi, ilkokula giden bir çocuğu var. Bu fahiş kira fiyatlarıyla ne yiyecek ne içecek bu insan?" diye sorarak ekonomik adaletsizliklere vurgu yaptı.

Halkın gerçek sorunlarının dile getirilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Bir bakan geldiğinde, 'İnsanlar rahat.' dersem, bu vatandaşımızın ağırına gider. Bakan toplantısında çıkar, eleştiririm" diye konuştu.

Toplantı boyunca vatandaşların dile getirdiği sorun ve önerileri tek tek not alan Başkan Yılmaz, çözüm üretmek için ilgili birimlerle hızlı bir şekilde harekete geçeceklerini aktardı. Yılmaz, Belediye'nin mevcut projeleri ve gelecekte hayata geçireceği çalışmalar hakkında da bilgi verdi.