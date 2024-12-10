Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan Oğuzeli'ne Ziyaret

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Oğuzeli ilçesini ziyaret etti. Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'i makamında ziyaret eden Yılmaz, vatandaşlarla da buluştu.

Başkan Yılmaz'a Oğuzeli'nde gün boyu süren temaslarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve kurum amirleri eşlik etti. Yılmaz, Başkan Öztekin ve CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Oğuzeli'ndeki ilk durağı Belediye Başkanlığı olan Yılmaz'ı, Başkan Öztekin ve ekibi karşıladı. Yılmaz, Öztekin ile kurumlararası iş birliği yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve halkın ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirten Yılmaz, "Bugün Oğuzeli'nde Başkanımız Sayın Bekir Öztekin'i ziyaret ettik. Belediyelerimiz arasında daha kaliteli hizmet ve refah oranını yükseltmeye yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Her iki kurumumuz için de verimli bir gün oldu. Tüm belediyelerimizle olduğu gibi Oğuzeli ile de sürekli iletişim halinde olacağız. Tek gayemiz halkımızın huzuru ve şehrimizin yaşanabilir kent olmasıdır" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'ın bir sonraki durağı CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı oldu. Yılmaz, burada İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Partilileri bir süre sohbet eden Yılmaz, sorun ve taleplerini dinledi. Yılmaz, imkanlar ölçüsünde her zaman Oğuzeli halkının yanında olduklarını söyledi.

CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı'nın ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, Başhekim Dr. Sedat Özdemir ile bir araya geldi. Özdemir'den hastane hakkında bilgi alan Yılmaz, ihtiyaç duyduklarını her alanda sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.

Esnaf turuna çıktı

Başkan Yılmaz, hastane ziyareti sonrasında esnaf turuna çıktı. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, " Gaziantep'imizin her bir köşesi bizim. Bugün gönlü güzel Oğuzeli halkı ile bir araya gelmekten büyük onur duydum. Gösterilen teveccühe layık olmanın çabası içerisindeyiz. Her ilçemizde olduğu gibi Oğuzelili hemşehrilerimiz de bir takım sorunlarla mücadele ediyor. Şehitkamil Belediyesi olarak halkımızın sorunlarını çözüme kavuşturulması noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.