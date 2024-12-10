Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan Oğuzeli'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan Oğuzeli'ne Ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Oğuzeli ilçesini ziyaret etti. Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin’i makamında ziyaret eden Yılmaz, vatandaşlarla da buluştu.

10.12.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Oğuzeli ilçesini ziyaret etti. Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'i makamında ziyaret eden Yılmaz, vatandaşlarla da buluştu.

Başkan Yılmaz'a Oğuzeli'nde gün boyu süren temaslarında belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve kurum amirleri eşlik etti. Yılmaz, Başkan Öztekin ve CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Oğuzeli'ndeki ilk durağı Belediye Başkanlığı olan Yılmaz'ı, Başkan Öztekin ve ekibi karşıladı. Yılmaz, Öztekin ile kurumlararası iş birliği yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve halkın ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirten Yılmaz, "Bugün Oğuzeli'nde Başkanımız Sayın Bekir Öztekin'i ziyaret ettik. Belediyelerimiz arasında daha kaliteli hizmet ve refah oranını yükseltmeye yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Her iki kurumumuz için de verimli bir gün oldu. Tüm belediyelerimizle olduğu gibi Oğuzeli ile de sürekli iletişim halinde olacağız. Tek gayemiz halkımızın huzuru ve şehrimizin yaşanabilir kent olmasıdır" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'ın bir sonraki durağı CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı oldu. Yılmaz, burada İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ve partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Partilileri bir süre sohbet eden Yılmaz, sorun ve taleplerini dinledi. Yılmaz, imkanlar ölçüsünde her zaman Oğuzeli halkının yanında olduklarını söyledi.

CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı'nın ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, Başhekim Dr. Sedat Özdemir ile bir araya geldi. Özdemir'den hastane hakkında bilgi alan Yılmaz, ihtiyaç duyduklarını her alanda sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını dile getirdi.

Esnaf turuna çıktı

Başkan Yılmaz, hastane ziyareti sonrasında esnaf turuna çıktı. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, " Gaziantep'imizin her bir köşesi bizim. Bugün gönlü güzel Oğuzeli halkı ile bir araya gelmekten büyük onur duydum. Gösterilen teveccühe layık olmanın çabası içerisindeyiz. Her ilçemizde olduğu gibi Oğuzelili hemşehrilerimiz de bir takım sorunlarla mücadele ediyor. Şehitkamil Belediyesi olarak halkımızın sorunlarını çözüme kavuşturulması noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bekir Öztekin, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Belediye, Politika, Oğuzeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan Oğuzeli'ne Ziyaret - Son Dakika


18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
01:51 Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi’nde bulundu Suriyeli ünlü ismin cesedi Sednaya Hapishanesi'nde bulundu
01:27 Sağlıkta istihdam kararı 26 binin üzerinde personel alınacak Sağlıkta istihdam kararı! 26 binin üzerinde personel alınacak
01:18 Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile Suriye’yi görüştü Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
01:15 ABD’den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama ABD'den, Suriye topraklarını işgal eden İsrail ile ilgili dikkat çeken açıklama
01:09 Rötarlı uçuslarda yeni dönem Yolcuya tazminat ödeyecekler Rötarlı uçuslarda yeni dönem! Yolcuya tazminat ödeyecekler
00:37 ABD: Suriye halkı Esad’ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor ABD: Suriye halkı Esad'ı ülkeye geri getirip yargılamak istiyor
00:28 Esad’ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 19:55:06. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan Oğuzeli'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.