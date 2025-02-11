Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan Yetim Koordinasyon Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan Yetim Koordinasyon Merkezi'ne Ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yetim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek minik öğrenciler ve anneleri ile bir araya geldi. Çocuklarla oyunlar oynayan Başkan Yılmaz, "Bir çocuğun hayatına dokunmakla değişecek her şey" dedi.

11.02.2025 13:33  Güncelleme: 14:35
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yetim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek minik öğrenciler ve anneleri ile bir araya geldi. Çocuklarla oyunlar oynayan Başkan Yılmaz, "Bir çocuğun hayatına dokunmakla değişecek her şey" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, geleneksel hale getirdiği çocuk buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Başkan Yılmaz, çocuklarla sohbet edip oyun oynadı. Yılmaz'a ziyaretinde CHP İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti.

"İstiyoruz ki özellikle çocuklarımız hayal kurabilsin ve hedeflerine ulaşabilsin"

Çocuklarla buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Bir çocuğun hayatına dokunmakla değişecek her şey" dedi. Şehitkamil'de çocukların geleceğe güvenle bakmalarını önemsediklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Özellikle ekonomik olarak alt ve orta gelir grubu ailelerimiz ve çocuklarıyla sık sık bir araya geliyoruz. Sağladığımız ve devam edecek desteklerimize ilişkin doğrudan iletişim halindeyiz. Gücümüz yettiğince ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. İstiyoruz ki özellikle çocuklarımız hayal kurabilsin ve hedeflerine ulaşabilsin. İnşallah bunun ilk adımını da yakın zamanda 960 yataklı ortaöğretim ve üniversite eğitim yurdunun temeli ile atacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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