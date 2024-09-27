Başkan Yılmaz Mahalleleri Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Başkan Yılmaz Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Başkan Yılmaz Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Şehitkâmil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Gittiği mahallelerde her yaş grubuyla yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, "Şehitkamil’de sorunları tespit ettik, gerekli adımları da atıyoruz. Yaşanabilir bir Şehitkamil hedefiyle, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

27.09.2024 16:13  Güncelleme: 16:42
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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Gittiği mahallelerde her yaş grubuyla yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, "Şehitkamil'de sorunları tespit ettik, gerekli adımları da atıyoruz. Yaşanabilir bir Şehitkamil hedefiyle, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. En son Selahaddin Eyyubi, Umut  ve 29 Ekim Mahalleleri'nde halkla bir araya gelen Yılmaz, esnafın sorunlarını dinledi.

"Herkes için aynı fırsatları sunacağız"

Vatandaşlar Başkan Yılmaz'la, geçim sıkıntısı başta olmak üzere çektikleri sıkıntıları ve yaşadıkları sorunları paylaştı. Çözüm için ilk adımları atmaya başladıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bacılarım, ben sizin bütün sorunlarınızı biliyorum. Sizin eşlerinizin iş stresiyle gelip, evde kavga çıkardığını, sizin 'Bu akşam ocağım tüter mi, akşam yemek yapabilir miyim' diye kara kara düşündüğünüzü de biliyorum. İnşallah size 1 ay içerisinde Şek-Kartlarımız gelecek. İhtiyaç sahibi tüm ailelerimize bunları dağıtacağız. İhtiyaçlarınızı bir nebze bununla karşılayacaksınız. Gönül isterdi ki böyle bir şeye ihtiyaç duyulmasın. Ama maalesef ekonominin getirildiği nokta böyle bir ihtiyacı ortaya koydu. Annelerimiz, babalarımız ve çocuklarımızın içi rahat olsun. Ayrım yapmadan belirlenen bölgelerde çocuklarımız artık beslenme sorunu yaşamayacak. Her gün ekiplerimiz okul önlerinde sandviç ve süt dağıtacak. Çocuklarımız bizlerin geleceği, biz geleceğimizi sağlıklı bir şekilde inşa edeceğiz. Herkes için aynı fırsatları sunacağız. AK Parti milletvekilleri keşke bir gün şu sokağa çıksa da Suriyelilerle ilgili sorunlarınızı onlara da anlatabilseniz. Ama her zaman olduğu gibi ortada yoklar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel söz verdi. 'Biz Suriyelileri güle oynaya memleketlerine göndereceğiz' diye. Gereken de yapılacak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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