Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz: "Şirinevler Mesire Alanı, Gaziantep'e Nefes Olacak"

(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şirinevler Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu. Yılmaz, 142 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan ormanın, ilçeye yeni bir soluk kazandıracağını belirterek, " Gaziantep'e renk katacak, nefes olacak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın aylar öncesinde sözünü verdiği Şirinevler Mesire Alanı'nda çalışmalar devam ediyor. Yılmaz, sürdürülen işlemlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Tamamlandığında kentin akciğeri olarak nitelendirilen Dülükbaba Tabiat Parkı'na rakip olacağını söyleyen Yılmaz, "Toplam alanımız 142 bin metrekare. Yürüyüş parkuru, park, fitness, çocuk oyun alanı, dinlenme ve oturma alanları, kasap, fırın, market, wc, çeşme ve bulaşık yıkama yerleri olmak üzere tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir mesire alanı olacak" diye konuştu.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Alanın doğal eğimine ve mevcut yapısına uygun yapay gölet etkisi verecek su ögesi projelendirmesi de yapıldı. İnşallah mesire alanımızla birlikte onu da tamamlayacağız."

Mesire alanında güvenlik önlemlerinin de üst düzey olacağını vurgulayan Yılmaz, "Mesire alanımızın etrafını bin 800 metre dış duvar ve tel çitlerle kapatacağız. Ayrıca rutin güvenlik görevlisi arkadaşlarımız burada olacak. Hemen her noktaya da güvenlik kameraları yerleştireceğiz. Vatandaşlarımız, ailesi ile geldiğinde güven ve huzur içinde pikniği yapabilecek. Bunun yanında araç park alanlarımızla da otopark sorunu yaşamayacağız" dedi.

Yılmaz, sonrasında Şirinevler Mahallesi'nde esnaf ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.