Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan\'da Mangala ve Yüzme Yarışları Düzenledi

Özhaseki: İstanbul'u depreme karşı dönüştüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'u depreme karşı dönüştürebilmek için 485 milyar liralık bir destek açıkladıklarını belirtti. Ayrıca, afete maruz kalabilecek diğer şehirlerin de ayağa kaldırılması için çalışmaların yapıldığını söyledi.