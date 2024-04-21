Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan'da Mangala ve Yüzme Yarışları Düzenledi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan'da Mangala ve Yüzme Yarışları Düzenledi

Şehitkamil Belediyesi 23 Nisan\'da Mangala ve Yüzme Yarışları Düzenledi

Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde mangala turnuvası düzenledi. 212 çocuğun katıldığı turnuvanın yanı sıra Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında 124 sporcu mücadele etti. Etkinliklere aileler de katılarak müsabakaları izledi ve yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

21.04.2024 15:32
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Şehitkamil Belediyesi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mangala ve yüzme yarışları düzenledi.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Mangala Turnuvası'na 8 ile 16 yaş kategorilerine 212 çocuk katıldı.

Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme yarışmalarında ise 10-12 yaş gruplarında 8 kulüpten 58 kadın, 66 erkek olmak üzere 124 sporcu mücadele etti.

Etkinliklere katılan aileler ise müsabakaları tribünden takip etti.

Yarışmacılara, katıldığı branşlara göre çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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