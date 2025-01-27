Şehitkamil'de Sömestir Şenliği Coşkusu

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencileri "Sömestir Şenliği" ile ödüllendirdi. Öğretici oyunlarla eğlenceli anlar yaşayan çocukları ziyaret eden Başkan Yılmaz, oyunlara eşlik etti.

Şehitkamil Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi ile birlikte 15 günlük yarıyıl tatiline giren çocukları eğlenceli ve öğretici spor etkinlikleri ile buluşturdu. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen "Sömestir Şenliği" ile çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlarla tatilin keyfini çıkardı. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği şenliğe katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yanı sıra Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanı İrfan Karakuzulu ve meclis üyeleri de eşlik etti. Şenlikte konuşan Başkan Yılmaz, "Yarıyıl tatili boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle çocuklarımıza hem eğlenceli zamanlar yaşatacağız hem de öğretici oyunlarla gelişimlerine katkı sağlayacağız. Her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olacağız" dedi.

Etkinlikte Başkan Yılmaz'a yazılan bir mektup ise duygusal anlar yaşattı. Umut Yılmaz'ın daha önce tekerlekli sandalye hediye ettiği engelli genç Elanur Ateş, yazdığı mektubu okudu. Elanur mektubunda, "Sevgili Umut abi, öncelikle benim durumumda olan arkadaşlarımı kardeşlerime ve bizleri böyle güzel bir etkinliğe davet ettiğiniz için sana çok teşekkür ediyorum. Bana ilk mutluluğu akülü sandalye temin ederek yaşattın bugün de evimize servis göndererek bizi böyle güzel bir eğlenceye davet ettin. Seni çok seviyorum senin gibi bir abim ve böyle güzel hocalarım olduğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.