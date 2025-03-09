Şehitkamil Belediyesi Mersin'de Katledilen Feray Şahin'in İsmini Gaziantep'te Yaşatacak: Kadın Cinayetlerini Unutturmamaya Kararlıyız

(GAZİANTEP) - Mersin'de katledilen Gaziantepli Feray Şahin'in ismi Gaziantep'te yaşatılacak. 23 yaşında hayattan koparılan Şahin'in ismi Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen törenle ailesinin yaşadığı mahallede bir parka verildi. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Biz kadın cinayetlerini unutmamaya ve unutturmamaya kararlıyız. Bu park bir simge olacak" dedi.

Şehitkamil BelediyeMeclisi tarafından alınan kararla 2017 yılında Mersin'de üniversite öğrencisi iken bir polis memuru tarafından katledilen Gaziantepli Feray Şahin'in ismi düzenlenen törenle ailesinin yaşadığı Değirmiçem Mahallesi'nde bir parka verildi.

Törene Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Feray Şahin'in annesi Aysel Şahin, babası Bekir Şahin ile aile bireylerinin yanı sıra CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, il yöneticileri CHP Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Mustafa Keleş, STK temsilcileri, kadın örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Umut Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Feray Şahin Parkı'nın kadın cinayetleri için bir simge olacağını belirterek, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz bugün buraya sadece bir tabela değişikliği yapmak için gelmedik. Bu park şiddete uğrayan bütün kadınların parkı olacak. Bekir ağabey ve Aysel ablaya söz veriyorum. Kızlarının ismi burada yaşayacak. Bir cani tarafından sadece bir kişi hayattan koparılmadı, ailesi de hayattan koparıldı. Biz kadın cinayetlerini unutmamaya ve unutturmamaya kararlıyız. İnşallah bir daha benzeri olaylar yaşanmaz" diye konuştu.

"Aile olarak halen o psikolojiden kendimizi kurtarabilmiş değiliz"

Baba Bekir Şahin ise Feray'ın kadın cinayetlerinde ne ilk ne de son olduğunu ifade ederek, "Bundan tam 8 yıl önce aldığımız bir kara haber ile dünyamız yıkıldı. Aile olarak halen o psikolojiden, kendimizi kurtarabilmiş değiliz. Kadın cinayetine kurban giden kızımız, doğduğu şehirde tam 8 yıl sonra fark edildi. Onun için isminin yaşatılmasında emeği geçen, başta belediye başkanımız Umut Yılmaz olmak üzere yönetimine, meclis üyelerine ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve Şahin ailesi tarafından parka sembolik olarak adalet ağacı dikildi.