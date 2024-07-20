Şehitkamil Belediyesi, Dünya Satranç Günü\'nü Kutladı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından 20 Temmuz 1966'da ilan edilen Dünya Satranç Günü'nün 58'inci yılını, düzenlediği etkinlikle kutladı.

Şehitkamil Belediyesi'nin Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'nde düzenlediği satranç oynama etkinliğinde, 8-12 yaş aralığındaki 50 öğrenci ve aileleri, unutulmaz bir gün geçirdi. Çocukların satranç konusundaki yetenekleri ve ilerlemeleri de büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Dünya Satranç Günü'nü böylesine anlamlı ve coşkulu bir şekilde kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Satranç, sadece bir oyun değil, aynı zamanda stratejik düşünme, sabır ve problem çözme becerilerini geliştiren önemli bir araçtır. Çocuklarımızın bu tür etkinliklerle kendilerini geliştirmelerini ve sosyal becerilerini artırmalarını hedefliyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak, her zaman çocuklarımızın yanında olacak ve onların eğitimine, gelişimine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Satranç eğitimine büyük önem veriyoruz"

Satrancın, çocukların zihinsel gelişimine olan katkılarına işaret eden Başkan Yılmaz, "Satranç, çocuklarımızın analitik düşünme yeteneklerini geliştiren ve onların daha başarılı bireyler olmalarına yardımcı olan bir oyundur. Bu nedenle belediye olarak satranç eğitimine büyük önem veriyoruz ve bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan tüm öğrencilere, satranç takımı ve Türk bayraklı tişörtler hediye edildi.