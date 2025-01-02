Şehitkamil Belediyesi'nden Eğitime Destek… Başkan Yılmaz: "Çocuk ve Gençlerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi, eğitime desteğini 2025 yılında da sürdürüyor. Gaziantep Valiliği'nde üç ayrı protokole imza atan Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "İmzaladığımız protokollerle çocuk ve gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ilçede bulunan okullara ve öğrencilere verilecek desteklere ilişkin üç ayrı protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Başkan Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın imkansızlıklar yüzünden geri kalmasını istemiyoruz"

"Yeni yılın ilk iş gününe çok güzel başlıyoruz. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında üç yeni protokol için bir araya geldik. Aslında bugün geleceğimiz için bir aradayız. Valimiz Sayın Kemal Çeber öncülüğünde bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler her zaman eğitimin, öğrencilerimizin ve ihtiyaç duyan herkesin yanında olacağız. Birbirinden ayrı üç ayrı protokole imza attık. Bu kapsamda, çocuk ve gençlerimizin Doğa Kampı'ndan faydalanması ve paintball turnuvalarına katılmalarını sağlayacağız. Diğer yandan YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik kazanım değerlendirme sınavları konusunda desteğimiz olacak. Bir diğer protokolümüz ise spor malzeme desteklerini kapsıyor. Her zaman söylediğimiz gibi ilçemizde, şehrimizde çocuklarımızın imkansızlıklar yüzünden geri kalmasını istemiyoruz. Bu kapsamda ilçemiz genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilmek üzere 50 bin adet spor ayakkabısı, 50 bin adet eşofman takımı, 50 bin adet tişört, 50 bin adet voleybol topu, 50 bin adet basketbol topu, 50 bin adet futbol topu, 50 bin adet kaykay, 50 bin adet satranç takımı, 50 bin adet şort, 50 bin adet mont ve 50 bin adet yeleği okullarımıza vereceğiz. İmzalanan protokollerimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Vali Çeber'den Başkan Yılmaz'a teşekkür

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yeni yıla çok güzel protokoller serisi ile giriyoruz. Umut Başkanımız seçildiği ilk günlerde bizleri ziyaretinde eğitim ve gençlerle ilgili "Ne yapmamız gerekiyorsa biz belediye olarak hazırız. Lütfen bu tür işbirliklerinde en güzelini yapalım" demişti. Umut Başkanımız sağolsun seçildiği günden bugüne belediyenin imkanlarını ihtiyaçlarımız doğrultusunda söylediğimizde Gaziantep ve Şehitkamil halkının kullanımı için gerekli adımları attı. Bugün de üç ayrı protokol imzalıyoruz. Gayet yüksek adetlerde spor malzemesi desteği sağlanacak. Bütçesi de gayet yüksek. Desteklerinden dolayı Umut Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, protokolün hayırlı olmasını dilerken; Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise verdiği desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.