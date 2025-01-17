Şehitkamil Belediyesi\'nden Ücretsiz Hpv Aşısı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, rahim ağzı kanserine karşı 9-30 yaş arası kız çocuklarına ve kadınlara ücretsiz HPV aşısı yapacak.

Şehitkamil Belediyesi 01-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ilçedeki kız çocuklarına ve kadınlara ücretsiz HPV aşısı yapacak. Belediye'nin bu hizmetinden 9-30 yaş aralığındaki kız çocukları ve kadınlar ücretsiz yararlanabilecek.

Uygulama ile hem rahim ağzı kanseri hakkında farkındalık yaratmak hem de kız çocuklarını ve kadınları bu hastalıktan korumak hedefleniyor.