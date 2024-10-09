Şehitkâmil Belediyesi, Sacır ve Göktürk Mahallelerinde Park Yapımına Başladı

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, Sacır Mahallesi'nde park ve otopark, Göktürk Mahallesi'nde ise park yapımı için çalışmalara başladı.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu park ve yeşil alanlar için çalışmalar başladı. Şehitkamil bölgesinin yıllardır park bekleyen Sacır Mahallesi'nin otopark sorunu da çözülecek. 15 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olan park, çocuk oyun grubu, fitness alanı, yürüyüş yolu, basketbol sahası yer alacak. Ayrıca 92 araçlık otopark da mahalleye kazandırılacak. 16 çeşit ağaç ve ağaççık olmak üzere toplamda 393 adet bitki dikilecek.

Göktürk Mahallesi ise 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Parkta, çocuk oyun grubu, fitness alanı, yürüyüş yolu, basketbol sahası da bulunacak. Kısa sürede tamamlanması beklenen parklarda renkli ağaçlar ve çimler için otomatik sulama sistemi kurularak su tasarrufu sağlanacak. Park yapımı tamamlandığında Şehitkamil Belediyesi atölyelerinde üretilen bank, masalı bank ve çöp kutuları yerleştirilerek, vatandaşların hizmetine sunulacak.