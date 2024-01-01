"Şehitlerimize Rahmet, Filistin\'e Destek, İsrail\'e Lanet" için yüz binler Galata Köprüsü\'nde buluştu

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliği, katılımcıların konuşmalarıyla başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Cami'sinden, sabah namazının kılınmasının ardından yürüyen katılımcılar, Galata Köprüsü ile Eminönü Meydanı'nda toplandı.

Burada Milli İrade Platformu adına konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 7 Ekim'de "İsrail Naziliği"nin tarihin en kanlı katliamlarından bir tanesine başladığını söyledi.

İsrail'in her gün yüzlerce masumu, çocuğu katlettiğini, onlarca yıldır olduğu gibi Filistinlilerin haklarını gasbetmeye, canlarını, mallarını almaya yeni bir boyutta devam ettiğine işaret eden Erdoğan, dünyanın da buna seyirci kaldığını dile getirdi.

Yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istediklerini ifade eden Erdoğan, "12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de Filistin'de düşen şehitlerin de orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü Kudüs bizim ilk kıblemiz. Çünkü Mescid-i Aksa bizim kutlu mabedimiz. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü Hazreti Ömer'den Selahaddin Eyyübi'ye, Yavuz Sultan Selim'e kadar bizden önce gelen ecdadımız bu toprakları şehit kanlarıyla sulamıştır ve bu topraklarda üç dinin mensuplarının da huzur ve barış içerisinde yaşamalarını temin etmişlerdir. Bizler kayıtsız kalamayız. Çünkü topraklarımız üzerinde gözü olanlar, Arz-ı Mevud safsatalarıyla milyonların kanına girenlerin gözlerini çıkarmak için bizler kayıtsız kalamayız. Bizler kayıtsız kalamayız, çünkü verdiğimiz en son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin de katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız."

"Biliyoruz ki ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz"

Terörle mücadelede yıllar boyunca verilen şehitlerin katillerinin kim olduğunu bildiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin soykırımına sebep olanların ve şehitlerimizin katillerinin aynı olduğunu bizler biliyoruz. Bizler biliyoruz ki ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı durmak için güçlü olabiliriz. Bizler, bizi fırkalara bölmek isteyenlerin asıl dertlerini biliyoruz. Bizler, medyada suni gündemler oluşturup bizi ayrıştırmaya, Filistin davasını sulandırmaya çalışanların Amerika'nın ve İsrail'in etki ajanları olduğunu biliyoruz. Bizler, mülteci düşmanlığını körüklemeye çalışanların da kimler olduğunu biliyoruz. Bizler biliyoruz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Ayasofya'nın prangalarının kırılması Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün ilk adımıdır, bizler bunu da biliyoruz."

Bilal Erdoğan, "bir sabah karanlıktan aydınlık gelsin diye toplananlar" olarak bir söz verdiklerini ifade ederek, "Filistin'in bizler için önemini, kıymetini, tarihini, değerini öğreneceğimize, çocuklarımıza ve bizden sonra gelenlere aktaracağımıza ve öğreteceğimize söz veriyoruz. Amerika'nın arkasında durduğu siyonist düzene karşı birliğimizi sağlayacağımıza, pekiştireceğimize söz veriyoruz. Boykota devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu iş ateşkesle bitmeyecek." diye konuştu.

Filistin davası sürdüğü müddetçe hayatlarında boykota yer açacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Elimizden geleni yapacağız ki bu sermaye sahipleri ayağını denk alsınlar. Söz veriyor muyuz? Bizler en büyük silahımız duamızla, başkaları uyanırken sabahları uyanacağımıza ve en büyük silahımız duamızı kuşanıp zulmetten aydınlığa çıkmak için dua edeceğimize söz veriyoruz. O zaman inşallah bu mücadelemizi dualarımızla taçlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 12 şehidin ismi okundu

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, çok anlamlı bir eylem için bir araya gelindiğini belirterek, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cesur ve mazlum Filistin halkını tüm benliğimle selamlıyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bu acıları bizlere vermesin. Asil ve soylu öfkemizi hatırlatmak için toplandık. 12 şehidimizi asla unutmayacağız. Çünkü onlar aramızdalar." dedi.

Şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Beşinci'ye katılımcılar "burada" diyerek cevap verdi.

Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören zihniyete karşı, hürriyet ve hakkaniyet meselelerinin olduğunu vurgulayan Beşinci, şöyle konuştu:

"Kendinden büyük bombalara maruz kalan masum çocuğun, evladının cesedini poşetlerle toplayan mazlum babanın, evini, ocağını tüm ailesini kaybeden çaresiz annenin izzet ve şeref meselesi var. Dünya dönüyor, günler geçiyor, zaman akıyor. Ama yüreğimizde mıhlanan acılar dinmiyor. Şehit edilen her bir kahraman bizim adımız. Filistin'de kaybedilen her can bizim canımız. Kahraman Mehmetçiklerimizin davasında, cesur Filistin halkının yanında, katil İsrail'in karşısında, ahdimiz silahımızdır bu soykırımda. O kutlu sabaha az kaldı. Tüm halklar uyandı, intikama az kaldı. Direnişin ateşi, tüm dünyada yandı. Kendi ülkesinde mahkum olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı. İmanımızla inancımızla galibiyete az kaldı."

"Gazze özgür oluncaya kadar bu mücadelemiz devam edecektir"

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da Filistin'in kurtuluşunun, insanlığın kurtuluşu olduğunun bugün bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Kudüs'ün dünyanın kilit taşı olduğunu vurgulayan Asmalı, "Kudüs'e barış ve huzur gelmeden dünyaya barışın ve huzurun gelmesi imkansızdır. Buradan hep birlikte haykırıyoruz. Gazze'nin hürriyeti, insanlığın hürriyetidir. Gazzeli kardeşlerimiz güvende olmadıkça, asla biz de güvende olmayacağız. Gazze özgür oluncaya kadar, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Asmalı, burada olduğu gibi farklılıkları ve ayrılıkları bir tarafa bırakarak, ortak değerler etrafında kenetlenerek daha adil, daha yaşanabilir bir dünya kurmak için hep birlikte mücadele edeceklerini belirterek, "Unutmayalım Türkiye, Türkiye'den büyüktür ve ecdadımızın emaneti olan vatanımızın her karış toprağı bizim için kutsaldır. İnsani, İslami ve tarihi sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Gereği neyse vakti, yeri geldiğinde yerine getirileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Gazze'de ve Filistin'in muhtelif yerlerinde soykırım yapan İsrail'i ve destek veren hükümetleri, PYD, PKK ve tüm terör örgütlerini şiddetle lanetlediklerini dile getirerek, "Apaçık bir hakikatle inanıyor ve ilan ediyoruz ki Allah'tan başka galip yok. Allah intikam alanların en hayırlısıdır." ifadelerini kullandı.