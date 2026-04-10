Şehitlikteki Heykelin Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Şehitlikteki Heykelin Hırsızı Yakalandı

10.04.2026 23:39
BURSA'nın Mudanya ilçesinde, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un mezarındaki temsili minyatür komando heykelini çalan şüpheli B.D., polis ekiplerince yakalandı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un mezarındaki temsili minyatür komando heykelini çalan şüpheli B.D., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, minyatür komando heykeliyle yürüdüğü anlar ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'ndeki şehitlikte meydana geldi. Şehit Tunahan Yavuz'un kabrine bıraktıkları temsili minyatür komando heykelinin yerinde olmadığını fark eden şehidin annesi, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede sanal medyada da paylaşılan olay üzerine ihbarı değerlendiren polis ekipleri, harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çaldığı belirlenen B.D. (46), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde çaldığı minyatür heykelle birlikte yürüdüğü anlar yer aldı. Çalınan heykelin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Komando, Mudanya, Güncel, Piyade, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitlikteki Heykelin Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:38:41.
SON DAKİKA: Şehitlikteki Heykelin Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
