Şehitlikteki Heykelin Hırsızı Yakalandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un mezarındaki temsili minyatür komando heykelini çalan şüpheli B.D., polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, minyatür komando heykeliyle yürüdüğü anlar ise bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'ndeki şehitlikte meydana geldi. Şehit Tunahan Yavuz'un kabrine bıraktıkları temsili minyatür komando heykelinin yerinde olmadığını fark eden şehidin annesi, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede sanal medyada da paylaşılan olay üzerine ihbarı değerlendiren polis ekipleri, harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çaldığı belirlenen B.D. (46), kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde çaldığı minyatür heykelle birlikte yürüdüğü anlar yer aldı. Çalınan heykelin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

