Şehr-İ Kütahya Kültür ve Sanat Sergisi Iıı, Uşak'ta Ziyarete Açıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Bilim Sanat Kültür ve Tanıtım Federasyonu (KÜTAF) koordinasyonunda Kütahya Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Şehr-i Kütahya Kültür ve Sanat Sergisi III, Uşak Belediyesi ev sahipliğinde ziyarete açıldı.

Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütahya Kent Konseyi'nin destekleriyle gerçekleşen açılış programında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentin Friglerden Osmanlı'ya uzanan geçmişiyle önemli bir medeniyet ve kültür şehri olduğunu vurgulayarak, şehrin tarihi, sanatı, edebiyatı, zanaatları ve yetiştirdiği değerleriyle güçlü bir kültürel mirasa sahip olduğunu dile getirdi.

Kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Zanaat ve Halk Sanatları" alanında yer almasının bu birikimin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Kahveci, şehirler arasındaki kültürel paylaşımın dostluğu ve kardeşliği güçlendirdiğini söyledi.

Kahveci, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan KÜTAF Başkanı Kerim Vural'a, Uşak Belediyesi'ne ve katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek serginin hayırlı olmasını temenni etti.

Programa Kahveci'nin yanı sıra Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.