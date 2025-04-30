Şehzadeler Belediye Başkanı Kiraz Üreticileriyle Buluştu

(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Sancaklıbozköy Mahallesi'nde kiraz üreticileri ve tüccarların taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Başkan Yardımcıları Onur Ceylan ve Özge İldem ile birlikte Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bulunan Şehzadeler Belediyesi Kiraz Pazarı'nda üreticilerle ve tüccarlarla buluştu. Başkan Durbay ve ekibi, sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Durbay, iletilen her konunun takipçisi olacaklarını belirterek çözüm noktasında gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Program sonrası Başkan Durbay ve beraberindeki heyet, Kiraz Pazarı'ndaki dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Esnaf ve çalışanlar ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Durbay'a teşekkür etti.