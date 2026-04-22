Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek'ten Miniklere 23 Nisan Ziyareti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 17:41  Güncelleme: 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim gören çocukları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehzadeler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreş ve gündüz bakım evlerini ziyaret etti. Miniklerle bir araya gelen Başkan Şimşek, onların bayram sevincine ortak oldu.

Erler Caddesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi'ni, Spil ve Fatih Kreşleri'ni ziyaret eden Başkan Şimşek, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.  Şimşek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Ziyaretler sırasında çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Şimşek, onların mutluluğuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan programda, çocukların neşesi ve heyecanı dikkat çekerken, Başkan Şimşek çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Hakan Şimşek, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:20
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:08:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.