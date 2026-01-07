Şehzadeler Belediyesi, Yılın İlk Meclis Toplantısında Gülşah Durbay'ı Unutmadı

(MANİSA)- Şehzadeler Belediye Meclisi, yılın ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yeni Belediye Başkanı seçilen Hakan Şimşek'in de ilk kez başkanlık ettiği toplantıda, vefat eden Belediye Başkanı Gülşah Durbay saygı ve rahmetle anıldı.

Şehzadeler Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısı, Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, kısa süre önce hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ardından meclisin takdiriyle göreve seçilen yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek'in yönetiminde gerçekleştirildi.

Şimşek, görevi başında vefat eden Durbay'ı saygı, minnet ve rahmetle andı. 2025 yılının Manisa ve Şehzadeler için acılarla dolu geçtiğini belirten Şimşek, önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, ardından Gülşah Durbay'ın vefatının kentte derin üzüntü yarattığını belirtti.

Merhum Durbay'ın yaklaşık iki yıllık görev süresi boyunca Şehzadeler'in gelişimi için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Şimşek, "Bu görevi devralmak benim için bir makamdan öte, ağır bir emanettir" ifadelerini kullandı. Şimşek, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla birlikte ortak akıl, şeffaflık ve karşılıklı saygı anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

Siyasi görüşlerden bağımsız olarak ilçenin geleceğini ve hemşehrilerin refahını önceleyen bir yönetim anlayışı benimseyeceğini dile getiren Şimşek, devam eden hizmetlerin aynı ciddiyetle sürdürüleceğini, Gülşah Durbay'ın hayata geçirmeyi hedeflediği projelerin de kararlılıkla devam ettirileceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından 3'ü komisyonlardan gelen rapor olmak üzere toplamda 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.