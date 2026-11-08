Şehzadeler Belediyesi ağaç budama çalışmalarıyla mazgal tıkanma riskini azaltıyor - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi ağaç budama çalışmalarıyla mazgal tıkanma riskini azaltıyor

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Şehzadeler Belediyesi ağaç budama çalışmalarıyla mazgal tıkanma riskini azaltıyor
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Şehzadeler Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki ağaçlarda budama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ağaçların bakımı yapılırken, dökülen yaprakların yağmur suyu mazgallarını tıkaması ve taşkın riski azaltılıyor.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki ağaçlarda budama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ağaçların bakımı yapılırken, yağışlı havalarda dökülen yaprakların mazgalları tıkamasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan yol kenarları, parklar, yeşil alanlar ve muhtelif noktalardaki ağaçlarda budama çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, ağaçların kurumuş, kırılmış ve fazla uzayan dalları temizlenerek hem ağaçların bakımı yapılıyor hem de çevre güvenliğine katkı sağlanıyor. Budama işlemleriyle ağaçların daha sağlıklı gelişmesi ve çevreye daha düzenli bir görünüm kazandırılması amaçlanıyor.

Özellikle mevsimsel olarak dökülen yaprak ve dalların çevrede birikmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yağışlı havada bu atıkların yağmur suyu mazgallarını tıkayarak su birikintilerine ve olası taşkınlara neden olma riskinin azaltılması da hedefleniyor.

Ekipler, çalışmalar sırasında çevre temizliğine de özen göstererek budama sonrasında ortaya çıkan dal ve yaprakları toplayıp araçlara yükleyerek alandan uzaklaştırıyor. Böylece hem vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyebilecek durumların önüne geçiliyor hem de ilçe genelindeki park, cadde ve sokakların daha temiz ve bakımlı kalması sağlanıyor.

Kaynak: ANKA
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