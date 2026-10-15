Şehzadeler Belediyesi, Manisa'da yağış sonrası yaprakları temizledi - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi, Manisa'da yağış sonrası yaprakları temizledi

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Şehzadeler Belediyesi, Manisa\'da yağış sonrası yaprakları temizledi
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Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Manisa'da etkili sağanak yağışın ardından ilçe genelinde yaprak temizliği yaptı. Akpınar, Kazım Karabekir Mahallesi ve Niobe Parkı'nda çalışan ekipler, mazgal tıkanıklığının önlenmesini hedefledi.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, kentte etkili olan sağanak yağışın ardından cadde ve parklarda biriken yaprakları temizledi. Çalışmalarla görüntü kirliliğinin önlenmesi ve yaprakların yağmur suyu mazgallarını tıkamasının önüne geçilmesi hedeflendi.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın büyük bir bölümünde etkili olan yağış sonrasında ilçe genelinde temizlik çalışması yaptı. Ekipler, yağmur nedeniyle ağaçlardan düşen yaprakları temizleyerek, hem görüntü kirliliğini önledi hem de ağaç yapraklarının mazgalları tıkamasının önüne geçmeyi amaçladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağaçların yoğun olduğu Akpınar, Kazım Karabekir Mahallesi, Niobe Parkı gibi alanlarda yoğun mesai harcarken, çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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