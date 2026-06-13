Şehzadeler Belediyesi'nden Çocuk İşçiliğine Karşı Farkındalık Sergisi

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Tarzan Meydanı'nda düzenlediği sergiyle çocuk işçiliğine dikkat çekti.

Şehzadeler Belediyesi, çocuk işçiliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir sergi düzenledi. Tarzan Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların çalışma hayatından uzak tutulmasının ve güvenli ortamlarda büyümelerinin önemi vurgulandı. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında hazırlanan sergide, çalışırken hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ile yaşanan iş kazalarına ilişkin bilgiler sunuldu.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlara, çocukların eğitim hakkına erişiminin önemi, sağlıklı gelişimleri ve güvenli yaşam alanlarına sahip olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çeken sergi ile çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulurken, çocukların geleceğinin korunması gerektiği mesajı verildi.