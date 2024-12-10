Şehzadeler Belediyesi'nden Kadına Şiddete Destek

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(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, eşi tarafından silahla yaralanan Melek D.'nin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Kadınlarımızın güçlü ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için mücadelemiz devam edecek. Kadına şiddet insanlığa ihanettir ve buna karşı hep birlikte dur demeliyiz" dedi.

Alaybey Mahallesi'nde boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi tarafından silahla vurulan Melek D., Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Melek D., tedavi sürecinde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydu. Başkan Durbay'ın talimatıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temin edilen tekerlekli sandalye, hastaneye ulaştırılarak Melek D.'ye teslim edildi.

Başkan Durbay, Melek D.'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yaşamış olduğu zorluklarda her zaman yanlarında olmayı bir görev biliyoruz. Melek Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddet, asla kabul edilemez ve toplumumuzun en büyük yaralarından biridir. Bu tür olayların yaşanmaması için hem toplumsal farkındalığı artırmaya hem de bireysel desteklerimizi sürdürmeye kararlıyız. Kadınlarımızın güçlü ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için mücadelemiz devam edecek. Kadına şiddet insanlığa ihanettir ve buna karşı hep birlikte dur demeliyiz."