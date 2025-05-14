Şehzadeler Belediyesi Yüzücüleri Rize'de Başarı Elde Etti

(MANİSA) - 9-11 Mayıs günleri arasında Rize'de düzenlenen 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1'nci Etap Yüzme Müsabakasında mücadele eden Şehzadeler Belediyesi sporcuları, önemli dereceler elde etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yarışmada başarı gösteren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışmalarda Şehzadelerli genç yüzücüler, farklı stillerde ve mesafelerde gösterdikleri başarılı performanslarla bölgelerinde dereceye girmeyi başardı.

Yarışmada dereceye giren sporcular Halil Arda Sevgili, 200 metre serbest stilde bölge 1'incisi; Çağan Hürman, 200 metre karışık stilde bölge 3'üncüsü; Derin Güzel, 200 metre serbest stilde bölge 1'incisi, 50 metre kurbağalama stilde bölge 3'üncüsü, 50 metre kelebek stilde bölge 3'üncüsü; Alp Çetin Kaya, 50 metre kelebek stilde ölge 1'incisi, 100 metre kelebek stilde bölge 2'incisi olurken; Zeynep Elden ise 50 metre kurbağalama stilde bölge 4'üncüsü oldu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yarışmada başarı gösteren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek için desteğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın bu seviyede gösterdiği performans bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.