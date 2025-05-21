Şehzadeler'de Gençlik Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlamak amacıyla Şehzadeler Gençlik Evi'nde bir dizi etkinlik düzenledi.

Şehzadeler Belediyesi, 19-25 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik Evi'nde, 12-25 yaş arası gençler için eğlenceli ve eğitici pek çok etkinilk gerçekleştirdi. Hafta boyunca süren programda gençler, hem keyifli zaman geçirdi hem de yeni beceriler kazandı.

Gençler, Fanzin Atölyesi'nde Atatürk ve gençlik temalı özgün çalışmalar yaparak yaratıcılıklarını ortaya koydu. Bilim Atölyeleri'nde ise eğlenceli deneylerle bilimi keşfetti. Uçan yumurta yarışması, marşmelov kulesi inşa etme ve hava atışı deneyi gibi aktiviteler büyük ilgi gördü.

Futbol meraklıları, 12 takımın katıldığı futbol turnuvasında mücadele etti. Masa tenisi tutkunları da beş karşılaşmalık turnuvada yeteneklerini sergiledi.

Dijital oyunseverler, Valorant E-Spor Turnuvası'nda stratejilerini test etti. Gençlerin düşüncelerini özgürce ifade ettiği münazara etkinliği, katılımcılar arasında keyifli tartışmalara sahne oldu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, hafta sonuna kadar devam edecek.