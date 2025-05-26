Şehzadeler'de Kuvvetli Rüzgar Sonrası Hızlı Müdahale

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok noktada devrilen ağaçlara hızla müdahale ederek, olası kazaların önüne geçti.

Geçen gün Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrilirken, bu durum özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde tehlike oluşturdu.

Devrilen ağaçlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede kaldırıldı. Ekipler, devrilen ağaçların trafik akışını olumsuz etkilememesi için anında müdahale etti.

Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelen vatandaş şikayetlerine de hızla cevap verildi. Müdahale ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek, olası aksaklıkların ve kazaların önüne geçti.