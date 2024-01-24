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Şehzadeler Kaymakamı ve Belediye Başkanı, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi - Son Dakika
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Şehzadeler Kaymakamı ve Belediye Başkanı, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi

Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerde yer alan 147 fotoğrafa oy verdiler. Kaymakam Genel, 'Haber' kategorisinde yangın fotoğrafını seçerken, Çelik ise 'Filistin'e destek' fotoğrafını tercih etti.

Şehzadeler Kaymakamı ve Belediye Başkanı, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi
24.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:21
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Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Genel, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken" fotoğrafını seçen Genel, "Çevre-yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" ???????fotoğrafını oylayan Genel, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" karesini seçti.

Çelik'in tercihi " Filistin'e destek" oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de "Haber" kategorisinde Murat Kula'nıın "Filistin'e destek" fotoğrafını seçti.

"Çevre-yaşam" kategorisinde tercihini İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece" fotoğrafından yana kullanan Çelik, "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" karesine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" ???????fotoğrafını oylayan Çelik,, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Fosfor" karesini seçti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Şehzadeler Kaymakamı ve Belediye Başkanı, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehzadeler Kaymakamı ve Belediye Başkanı, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarına oy verdi - Son Dakika
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