Bozkurt'ta Sel Felaketi için Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bozkurt'ta Sel Felaketi için Anma Töreni

11.08.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

İlçe Müftülüğü, 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sele kapılarak yaşamını yitirenler için Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif duası programı düzenledi.

Programda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzinleri Rıdvan Akbaş ve Şükrü Aslıeren de yer aldı.

Bozkurt Müftüsü Gökhan Kutluer, yaptığı konuşmada, sel afetinde vefat edenleri anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Kutluer, "11 Ağustos sel aferinde vefat eden, şehit olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi anmak için buraya toplandık. Rabb'im hepinizden razı olsun, vatanımızı, milletimizi, İslam alemini her türlü afetten muhafaza eylesin. Rabb'im devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi artırsın. Düşmana da fırsat vermesin. Rabb'im, kardeşlerimizin makamlarını ali eylesin." diye konuştu.

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Kazım Atcı tarafından dua yapıldı.

Cami çıkışında Bozkurt Belediyesi ve Türk Kızılay Bozkurt Şubesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Bozkurt Kaymakamı Cebrail Kale, Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür Yardımcısı Mehmet Parlak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

kastamonu, Politika, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkurt'ta Sel Felaketi için Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Arda Turan 90’da üzüldü Arda Turan 90'da üzüldü
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor Çarpıcı iddia: Mertens geri dönüyor

16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
23:13
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi
Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
23:10
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti
Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
22:56
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
AFAD: Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştır
22:52
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
Depremin ardından dikkat çeken dezenformasyon uyarısı
22:50
Deprem anında AVM’de büyük panik O anlar kameralarda
Deprem anında AVM'de büyük panik! O anlar kameralarda
22:39
6.1’lik depremin vurduğu Balıkesir’den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah’ım her yer yıkıldı
6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'den gelen görüntüler iç açıcı değil: Allah'ım her yer yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 17:05:25. #7.12#
SON DAKİKA: Bozkurt'ta Sel Felaketi için Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.