Bozkurt'ta Sel Felaketi için Anma Töreni

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

İlçe Müftülüğü, 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sele kapılarak yaşamını yitirenler için Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif duası programı düzenledi.

Programda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzinleri Rıdvan Akbaş ve Şükrü Aslıeren de yer aldı.

Bozkurt Müftüsü Gökhan Kutluer, yaptığı konuşmada, sel afetinde vefat edenleri anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Kutluer, "11 Ağustos sel aferinde vefat eden, şehit olan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi anmak için buraya toplandık. Rabb'im hepinizden razı olsun, vatanımızı, milletimizi, İslam alemini her türlü afetten muhafaza eylesin. Rabb'im devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi artırsın. Düşmana da fırsat vermesin. Rabb'im, kardeşlerimizin makamlarını ali eylesin." diye konuştu.

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Kazım Atcı tarafından dua yapıldı.

Cami çıkışında Bozkurt Belediyesi ve Türk Kızılay Bozkurt Şubesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Bozkurt Kaymakamı Cebrail Kale, Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür Yardımcısı Mehmet Parlak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.