Selahattin Yusuf'un 'İsa Hanginiz?' adlı eseri Gürcüceye çevrildi - Son Dakika
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Selahattin Yusuf'un 'İsa Hanginiz?' adlı eseri Gürcüceye çevrildi

Türk yazar Selahattin Yusuf'un 'İsa Hanginiz?' adlı eseri, Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü tarafından tanıtıldı. Tiflis'teki konferans salonunda düzenlenen tanıtım törenine, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri ve Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri de katıldı. Kitabın edebi açıdan önemli bir eser olduğu vurgulanan törende, yazar Selahattin Yusuf da eserinin şiirsel bir dille birbirine sahip çıkanların hikayesi olduğunu anlattı. Kitap, müziğin, şiirin ve felsefenin zenginleştirdiği bir roman olarak dikkat çekiyor.

13.06.2024 22:33
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Türk yazar Selahattin Yusuf'un Gürcüceye çevrilen "İsa Hanginiz?" adlı eserinin tanıtımı, Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirildi.

Tiflis YEE'den alınan bilgiye göre, enstitünün Tiflis'teki konferans salonunda, Gürcü diline çevrilen "İsa Hanginiz?" adlı kitabın tanıtım töreni düzenlendi.

Programa, Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ercan Gülsuyu, Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, akademisyenler, yayınevi temsilcileri, enstitü öğrencileri ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Gültekin, kitabın edebi açıdan önemli bir eser olduğunu belirterek, kitabın Gürcüceye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti ve etkinliğe ev sahipliği yapmanın sevincini dile getirdi.

Yazar Selahattin Yusuf ise kitabının şiirsel bir dille birbirine sahip çıkanların hikayesi olduğunu anlattı.

Konuşmasında edebiyat ve felsefe ilişkisine de değinen Yusuf, felsefenin edebiyata bir ölçü duygusu getirdiğini ve bunun Yunus Emre şiirlerinde daha belirgin görülebileceğine dikkati çekti.

Amacının şiiri düz yazıya, düz yazıyı da şiire yaklaştırma olduğunu vurgulayan Yusuf, edebiyatın aynı zamanda derin bir kültür taşıyıcısı olduğunun altını çizdi.

Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Nana Janashia tarafından Gürcüceye çevrilen kitap, müziğin, şiirin ve felsefenin zenginleştirdiği bir roman olarak dikkat çekiyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selahattin Yusuf'un 'İsa Hanginiz?' adlı eseri Gürcüceye çevrildi - Son Dakika

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