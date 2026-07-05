Selanik'te Orman Yangını: Duman Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Selanik'te Orman Yangını: Duman Sağlığı Tehdit Ediyor

05.07.2026 19:29
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Selanik'teki orman yangını, zehirli duman ve sağlık riski uyarılarına yol açtı. Dışarı çıkmak tehlikeli.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Oraiokastro bölgesinde çıkan orman yangınında zarar gören geri dönüşüm tesisleri ve sanayi malzemelerinden yükselen yoğun dumanın ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısı yapıldı.

Yunanistan'daki AtmoHub Atmosfer Bilgilendirme Merkezi, yangın nedeniyle oluşan dumanın hava kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü ve özellikle ince partikül madde (PM2.5 ve PM10) seviyelerinde ciddi artış beklendiğini bildirdi.

Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dimosthenis Sarigiannis, dumanın eksik yanma sonucu oluşan çok ince parçacıklardan meydana geldiğini belirtti.

Sarigiannis, ormanlık alanla birlikte geri dönüşüm tesisleri ve sanayi malzemelerinin yanmasının deterjan, yağ ve geri dönüştürülebilir malzemelerin de etkisiyle son derece zehirli bir karışım oluşturduğunu ifade etti.

Bu karışımın göz ve boğazda tahrişe neden olan organik bileşiklerin yanı sıra benzen, furan ve dioksin gibi kanserojen maddeler içerdiğini aktaran Sarigiannis, özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Yetkililer de vatandaşlardan kapı ve pencereleri kapalı tutmalarını ve gerekli olmadıkça açık havada bulunmamalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selanik'te Orman Yangını: Duman Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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