Selanik'teki Atatürk Evi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
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Selanik'teki Atatürk Evi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Selanik\'teki Atatürk Evi\'nde, Türkiye Cumhuriyeti\'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Selanik'teki Atatürk Evi'nde tören düzenlendi.

29.10.2024 16:47
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Selanik'teki Atatürk Evi'nde tören düzenlendi.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, törende yaptığı konuşmada, misafirleri ve mesai arkadaşlarını selamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Gedik, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Yüce Atatürk'ün doğduğu evde olmanın ve onun manevi huzurunda bu özel günü kutlamanın onurunu yaşıyoruz." dedi.

Cumhuriyetin ilk yüzyılının geride bırakıldığı geçen yıldan itibaren duyulan coşkunun, bu sene de artarak devam ettiğinin altını çizen Gedik, Atatürk'ün hedeflediği yolda Cumhuriyeti daima yaşatma ve daha ileriye taşıma azminde olduklarını vurguladı.

Cumhuriyetin fedakarlıklarla kazanıldığına vurgu

Cumhuriyetin kuruluşuna ve bugünkü varlığına büyük mücadele ve fedakarlıklarla ulaşıldığını vurgulayan Başkonsolos, "Bu yolda mücadele veren ve bugün başta bağımsızlık olmak üzere sahip olduğumuz her şeyi borçlu olduğumuz Ata'mızı, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını da lanetleyen Gedik, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Atatürk Evi'ne yoğun ilgi

Başkonsolos Gedik, Atatürk Evi'ne yoğun ziyaretçi ilgisinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Gedik, 2023 yılında 285 bin ziyaretçi ağırlayan müzeyi bu yıl yaklaşık 450 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade etti.

Yediden yetmişe tüm ziyaretçilerin, bu özel yerde Atatürk'e olan bağlılıklarını sunduklarını söyleyen Gedik, "Herkesi ancak öncelikle Ata'mızın Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençleri ve çocukları bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selanik'teki Atatürk Evi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

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