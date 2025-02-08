Selçikli Mahallesi Nihayet Su Sorununa Kavuştu - Son Dakika
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Selçikli Mahallesi Nihayet Su Sorununa Kavuştu

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Selçikli Mahallesi'ndeki su sorununu çözdüklerini duyurdu. MASKİ ekipleri tarafından yapılan alt yapı çalışmaları ile 50 yıllık sorun tarihe karıştı. Zeyrek, belediyenin halk adına çalışmaya devam edeceğini belirtti.

08.02.2025 11:23  Güncelleme: 13:52
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaklaşık 50 yıldır süregelen su sorunu çözüme kavuşturulan Akhisar İlçesi Selçikli Mahallesi'ni ziyaret etti. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekiplerinin 3 kilometrelik hat döşeyerek sondaj ve depo arasındaki bağlantıyı sağladığını belirten Başkan Zeyrek, "Üçüncü sondajı da açtıktan sonra artık Selçikli'de su problemi tarihe karışacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin yoğun çalışmalarıyla Selçikli Mahallesi'nin yıllardır çözülemeyen su sorunu sona erdi. Başkan Ferdi Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ile birlikte mahalleye yaptığı ziyarette, su sorununu tamamen çözüme kavuşturduklarını duyurdu. Başkan Zeyrek, mahalleliler ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde tespit ve ortak akılla hareket eden yönetim anlayışını vurgulayan Zeyrek, "Muhtarlarımızın taleplerini dinliyor, sorunları yerinde görüyor ve çözümü halkımızla birlikte üretiyoruz" diye konuştu.

Zeyrek, su sorununun çözülmesine ek olarak, Selçikli ile Gökçeahmet arasındaki 8 kilometrelik yolun bakımının tamamlandığını, 2 kilometrelik yolun şarampol ve düzenleme çalışmalarının yapıldığını, önümüzdeki Mayıs ayında ise Selçikli ve Yaykın arasındaki 10 kilometrelik yolun sathi kaplama işleminin bitirilerek hizmete açılacağını söyledi.

"Biz halkımızın parasını halkımıza harcayacağız diye yola çıktık"

Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin azalmasına rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Zeyrek, Belediye'yi devraldıklarında 2,4 milyar TL borçla karşılaştıklarını, buna rağmen 800 milyon TL borç ödeyerek yatırımları sürdürdüklerini söyledi. Birlik olup, el ele verdikten sonra çözemeyecekleri hiçbir problemin olmadığını vurgulayan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Hem hizmetler yapılıyor hem borç ödeniyor, 'Nasıl yapıyorsun' diye soruyorlar. Artık rantçı anlayışı Büyükşehir Belediyesi'nden içeri sokmuyoruz. Hiçbir zaman da giremeyecek. Biz halkımızın parasını halkımıza harcayacağız diye yola çıktık. Biz devletin bize emanet ettiği parayı hakkaniyetli bir şekilde ihtiyaç olan yerde harcıyoruz ve buna devam edeceğiz. Besim Dutlulu başkan ile birlikte Selçikli'nin de Yaykın'ın da su sorununu çözeriz. Ova yollarının, mahalle yollarının bağlantılarını yaparız. Biz birlikte bir bütünüz. Önümüzdeki görev süresi içinde de sizlerin sorunlarını masalar etrafında konuşup yerinde çözüldüğünü görmeye devam edeceğiz. Biz, oy veren, vermeyen herkese hizmet yapıyoruz. Oy verenlerin de helalliğini almak için bu yola çıktık. Selçikli'nin su sorununun kalmadığı günleri görüyorum. Bu oyların da helalliğini alacağımı düşünüyorum."

Selçikli Mahallesi Muhtarı Münir Karaca da mahallede yıllardır süren içme suyu sorununun çözüldüğünü, derelerin temizlendiğini belirterek, Başkan Zeyrek ve ekibine teşekkür etti. Mahalleliler de Başkan Zeyrek'le hizmetlerden duydukları memnuniyeti paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar programı kapsamında Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin şantiyesinde personel ve çevre mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkanlar, personel ve muhtarların taleplerini dinleyerek not aldı. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına fotoğraf çekildi ve Başkan Zeyrek Akhisar ziyaretini tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selçikli Mahallesi Nihayet Su Sorununa Kavuştu - Son Dakika

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