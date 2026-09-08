Selçuk Belediye Başkanı Sengel: "Kurtuluşumuzun mirası Cumhuriyet\'tir"

(İZMİR) - Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törende konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca askeri bir zafer olmadığını vurgulayarak Cumhuriyet'in adalet, eşitlik, özgürlük ve yurttaşlık değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene, İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ile yurttaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel törende yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca askeri bir zafer olmadığını belirterek Cumhuriyet'in adalet, eşitlik, özgürlük ve yurttaşlık değerlerine dikkati çekti. Sengel, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan bağımsızlık yürüyüşünün 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la büyük bir zafer yolculuğuna dönüştüğünü, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla zafere ulaştığını ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla kalıcı bir devlet ve millet iradesine dönüştüğünü söyledi.

8 Eylül 1922'nin Selçuk açısından taşıdığı tarihsel öneme işaret eden Başkan Sengel, "104 yıl önce bu topraklarda yalnızca bir kent kurtarılmadı. Bir milletin esarete boyun eğmeyeceği, kendi geleceğini kendi elleriyle kuracağı ilan edildi" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca savaş meydanlarında kazanılmış bir zafer olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Başkan Sengel, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının askeri zaferi; eğitimden hukuka, ekonomiden bilime, kadınların yurttaşlık haklarından toplumsal yaşama uzanan büyük bir dönüşüme taşıdığını ifade etti.

"CUMHURİYET, YURTTAŞIN DEĞERİNİ ANLATIR"

Cumhuriyet'in temel değerlerine de değinen Başkan Sengel, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün yalnızca bir yönetim ilkesini değil, yurttaşın değerini de ifade ettiğini kaydetti.

Millet egemenliğinin herkesin hukuk önünde eşit olması anlamına geldiğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet'e sahip çıkmanın sadece geçmişe saygı göstermek olmadığını vurguladı. Başkan Sengel; çocukların eğitim hakkından gençlerin gelecek umuduna, kadınların şiddetten uzak yaşama hakkından emeğin karşılığını almasına kadar adaletin yaşamın her alanında gözetilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet'in toplumsal dönüşümüne kendi yaşamından da örnek veren Başkan Sengel, bir kadın belediye başkanı olarak görev yapabilmesini ve bir avukat olarak mesleğini sürdürebilmesini Cumhuriyet'in yarattığı büyük dönüşümün bir parçası olarak değerlendirdi.

Kadınların ve toplumun farklı kesimlerinin elde ettiği kazanımların kişisel başarıların ötesinde, Cumhuriyet'in eşitlik ve yurttaşlık anlayışının sonucu olduğunu ifade eden Sengel, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in yalnızca geçmişte kazanılmış bir değer olarak görülmemesi gerektiğini belirten Başkan Sengel, "Cumhuriyet'i sadece kutlanan bir tarih olmaktan çıkarıp, her gün yeniden üretilen bir yaşam kültürü haline getirmek" gerektiğini söyledi.

Sengel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı. Selçuk'un kurtuluşunda önemli rol oynayan 156. Alay Akıncı Birliği'ni de anan Başkan Sengel, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri" emrinin ardından geçen 13. günde Mustafa Kemal'in askerlerinin Selçuk'u işgalden kurtardığını hatırlattı.

"BİZE DÜŞEN GENÇLERİMİZİ BİLİM YOLUNDA AYDINLATMAKTIR"

İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına kadar geçen sürece değindi.

Kaymakam Çağlar, "Ne mutlu bize ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerimiz bize bu cennet vatanı hediye ettiler. Ne mutlu bize ki, Selçuk gibi Türkiye'nin en güzel yerlerinden birini bize hediye ettiler. Bugün bize düşen gençlerimizi bilim ve teknoloji yolunda aydınlatmak ve çalışmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Selçuk'un kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla düzenlenen resmi tören, şiirlerin okunması ve Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle sona erdi.