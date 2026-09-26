Selçuk Belediyesi personeline ev kazaları ve doğru duruş eğitimi verildi - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi personeline ev kazaları ve doğru duruş eğitimi verildi

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Selçuk Belediyesi personeline ev kazaları ve doğru duruş eğitimi verildi
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Selçuk Belediyesi çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde ilk yardım, ev kazalarından korunma ve doğru duruş teknikleri anlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince verilen eğitimde acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

(İZMİR) - Selçuk Belediyesi çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim programında ilk yardım, ev kazalarından korunma, postür ve doğru duruş teknikleri ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, günlük yaşamda karşılaşılabilecek risklere karşı doğru müdahale yöntemleri ve alınabilecek önlemler uygulamalı olarak anlatıldı.

Selçuk Belediyesi emekçilerine yönelik, günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlara doğru müdahale edilmesi, ev kazalarına karşı farkındalığın artırılması, postür ve doğru duruş tekniklerinin öneminin anlatılması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde belediye çalışanlarına İlk Yardım, Ev Kazaları ve Korunma Yolları ile Postür ve Doğru Duruş Teknikleri başlıklarında bilgiler aktarıldı.

İLK YARDIMDA DOĞRU MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Hemşire ve İlk Yardım Eğitmeni Canan Sunar Kiraz tarafından verilen ilk yardım eğitiminde; düşmeler, omurilik yaralanmaları, kırıklar, kanamalar, bayılmalar ve tıkanmalarda uygulanması gereken doğru müdahale yöntemleri ele alındı.

Düşme ve omurilik yaralanmalarında yaralının gereksiz yere hareket ettirilmemesi, bilinç ve kanama kontrolünün yapılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne doğru ve eksiksiz bilgi verilmesinin önemi vurgulandı.

Eğitimde ayrıca; kırıklarda yaralı bölgenin yerine oturtulmaya çalışılmaması, kanamalarda ise temiz bir bezle doğrudan bası uygulanması gerektiği aktarıldı. Tıkanmalarda kısmi ve tam tıkanma arasındaki farklar da anlatılan eğitimde, kişinin nefes alamadığı ve morarma görüldüğü durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığı belirtildi.

EV KAZALARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER ANLATILDI

Biyolog ve İş Güvenliği Uzmanı Ayşegül Akgök Ersavaş tarafından gerçekleştirilen eğitimde ise ev kazaları ve bu kazalara karşı alınabilecek önlemler üzerinde duruldu.

Ev kazalarında düşme ve kaymaların önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Ayşegül Akgök Ersavaş, yüksek yerlere ulaşmak için sandalye yerine uygun merdivenlerin kullanılması, banyolarda kaydırmaz paspas ve tutunma barlarından yararlanılması gibi basit ancak etkili önlemleri anlattı. Çocuklarda küçük parçalı oyuncak ve yiyeceklerin oluşturabileceği boğulma risklerine de dikkati çeken Ersavaş, temizlik ürünleri ve diğer kimyasalların birbirine karıştırılmaması, çocukların ulaşamayacağı güvenli alanlarda muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

DOĞRU DURUŞ VE EGZERSİZLE YAŞAM KALİTESİ ARTIRILABİLİR

Eğitim programının bir diğer başlığında ise masa başı çalışanların günlük yaşamında önem taşıyan postür ve doğru duruş teknikleri ele alındı.

Fizyoterapist Hülya Yıldız, doğru duruş teknikleri ve masa başında çalışanların uygulayabileceği egzersizleri uygulamalı olarak anlattı. Egzersizin günlük yaşamın bir parçası haline getirilebileceğini belirten Yıldız, hareket etmek için uzun saatler ayırmanın zorunlu olmadığını, düzenli ve doğru uygulanan egzersizlerin yaşamın doğal bir rutini içerisinde sürdürülebileceğini ifade etti.

Doğru egzersiz programının kişiye özel olması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, kişinin kendi omurgasını tanımasının ve ihtiyaçlarına uygun bir programın fizyoterapist eşliğinde oluşturulmasının önemini vurguladı. Yıldız, doğru postür ve düzenli egzersizin yaşam kalitesinin yanı sıra ruh, beden ve zihin bütünlüğü açısından da önemli olduğunu belirtti.

GÜNLÜK YAŞAMDA RİSKLERE KARŞI FARKINDALIK

Gerçekleştirilen eğitimlerde, acil durumlarda panik yapmadan doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi, doğru ilk yardım uygulamalarının bilinmesi ve kazalar meydana gelmeden önce gerekli önlemlerin alınmasının önemi vurgulanırken omurga sağlığının önemi hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir BelediyesiSelçuk BelediyesiBelediyeEğitimSağlıkGüncelSon Dakika

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