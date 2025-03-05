Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

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(İZMİR) - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu iş birliğiyle 6-9 Mart günleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

6-9 Mart arasında Ahmet Ferahlı Parkı'nda kurulacak Kadın Emeği Pazarı'nda emekçi kadınlar kendi ürettikleri el emeği ürünlerin satışını yapacak. Ayrıca Ahmet Ferahlı Parkı'nda kurulacak olan stantlarda "Direnen Kadınlar" sergisi ile farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda kadın hakları ve insan hakları için direnen kadınların hikayeleri katılımcılar ile paylaşılacak.

Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu iş birliği ile düzenlenecek etkinlikler, 8 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Anıtı önünde "Dünya Emekçi Kadınlar Yürüyüşü" ile başlayacak. Yürüyüşün ardından saat 14.30'da İstasyon Meydanı'nda buluşacak olan topluluğa, Efes Selçuk Kadın Platformu üyeleri günün anlam ve önemini anlatan bir basın açıklaması yapacak. Açıklamanın ardından Efes Kent Konseyi Kadın Meclisi Halk Oyunları ekibi bir gösteri yapacak.

Saat 15.00'te, Efes Kent Belleği'nde Dostluk Yorganı Sergisinin açılışı ile devam edecek olan etkinlikte; Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu öncülüğünde 141 kadının bir araya gelerek kendi el emekleriyle, parça kumaşlardan oluşturduğu Dostluk Yorganının öyküsü katılımcılarla paylaşılacak.

"Selçuk bir kadın kentidir"

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadın dayanışması açısından önem arz eden bir gün olduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Her fırsatta söylediğim gibi Selçuk bir kadın kentidir. Selçuk ayrıca direnen bir kent, üreten bir kentti. Bu kentin direnişinin içinde de üretiminin içinde de kadınlar var. Biz de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Selçuk'un üreten kadınlarına, tarihin direnen kadınlarına yer vereceğiz. Bunun dışında yürüyüşümüz olacak. Kadınların ürettiği Dostluk Yorganının öyküsünü dinleyeceğiz. Kısacası 8 Mart Emekçiler Günü'nü Selçuk'un ve tarihin ilham veren kadınlarıyla geçireceğiz" dedi.