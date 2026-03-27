Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selçuk'ta Şeftali Ağaçları Çiçek Açtı

27.03.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftali ağaçları, ilkbaharla pembe tonlara büründü ve verim artırdı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde ilkbaharın gelişiyle çiçek açan şeftali ağaçları pembe tonlara büründü.

Kentte 36 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 63 bin ton şeftali üretimi gerçekleştiriliyor. Ülkede bu alanda 5. sırada yer alan İzmir'de, Selçuk ilçesi üretimin merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Selçuk'ta 16 bin dekarlık alanda yapılan üretimle ortalama 36 bin ton şeftali elde edilirken, ilçe tek başına İzmir'deki toplam üretimin yaklaşık yüzde 57'sini karşılıyor.

Ağaç başına ortalama 60 kilogram verim alınan bölgede üretim, hem iç pazara hem de ihracata katkı sağlıyor.

Erkenci ve raf ömrü uzun çeşitlerin yetiştirildiği Selçuk'ta ilkbaharın gelişiyle şeftali ağaçları çiçeklendi.

Çiçek açan ağaçlar, pembe tonların hakim olduğu renkli görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Selçuk, Çevre, İzmir, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:11:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.