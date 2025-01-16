Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu

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İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik uygulama yaptı.

Operasyonda 95,22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.