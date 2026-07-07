Selçuk Tuğrul Körüklü Tahliye Edildi

(ANKARA) - TEMA Vakfı, NATO Zirvesi öncesinde tutuklanan Ankara Üniversitesi Herbaryumu Sorumlusu ve Öğretim Görevlisi Selçuk Tuğrul Körüklü hakkında bir hafta süreyle konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına, ardından tahliye edilmesine karar verildiğini duyurdu.

TEMA Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Ankara Üniversitesi Herbaryumu Sorumlusu, Öğretim Görevlisi Selçuk Tuğrul Körüklü hakkında, bir hafta süreyle konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına ve bu sürenin tamamlanmasıyla birlikte tahliye edilmesine hükmedildi. Tüm gönüllülerimizin tahliye kararlarını da en kısa sürede verilmesini bekliyor, sürecin takibine ve çalışmalarımıza devam ediyoruz."