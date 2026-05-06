Selçuk Üniversitesi'nden ULAK Dronu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Selçuk Üniversitesi'nden ULAK Dronu

06.05.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afetlerde iletişimi sağlamak için geliştirilen 'ULAK' dronu, Wi-Fi modülüyle çalışıyor.

Selçuk Üniversitesinde geliştirilen Wi-Fi modüllü drone sistemi "ULAK", afet zamanında zarar gören altyapının yerine geçerek, iletişimi sağlayacak.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncer Acar ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Acar'ın liderliğinde, yaklaşık 1 yıldır afetlerde baz istasyonu gibi zarar görebilecek yapılara alternatif bir sistem üzerinde çalışma yürüttü.

Bu süre sonunda Tuncer Acar ve Özlem Acar ile 13 öğrenciden oluşan Matematiksel Analiz Laboratuvarı (CMARL) ekibi, "ULAK" adını verdikleri Wi-Fi modüllü drone sistemi geliştirdi.

Altına yerleştirilen, şebekelerden bağımsız çalışan Wi-Fi modülüyle havalanacak drone, afet alanında açık olan telefonlara sinyal gönderecek. Afetzedelerin tek bir sekmeyle oluşturacağı sinyal veya sesli mesaj, koordinasyon merkezlerine iletilecek. Alınacak sinyallerin yer istasyonuna bildirilmesiyle ekiplerin optimum şekilde olaylara müdahalesi amaçlanıyor.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncer Acar, AA muhabirine, afet dönemlerinde yaşanan iletişim sorunlarının kendilerini proje geliştirmeye sevk ettiğini söyledi.

Özellikle depremlerde baz istasyonu gibi zarar görebilecek yapılara alternatif olabilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını ifade eden Acar, "Bu sistemi, deprem, sel, büyük yangınlar gibi afet zamanlarında iletişimin devam edebilmesi için geliştirdik. Baz istasyonlarının çalışmayacağı zamanlarda devreye girebilecek bir sistem. Bir dronun altına bir Wi-Fi sistemi yerleştiriyoruz. Enkaz altında veya felaket anında afetten etkilenen kişiler, telefonları açık ise iletişim kurabilecek. Sistemin ismini 'ULAK' olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

"Müdahale edilmesi gereken noktayı tam olarak belirleyen bir sistem"

Afetzedenin telefonuna "ULAK'a bağlandınız" mesajı gideceğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Bas konuş özelliği ile afetzede durumunu bildirebilecek, sesli mesaj atabilecek veya sadece sinyal gönderecek. Dronun aldığı sinyaller yer istasyonuna bildirilecek ve ekiplerin optimum şekilde olaylara müdahalesi sağlanacak. Müdahale edilmesi gereken noktayı tam olarak belirleyen bir sistem olduğu için tüm alanda araştırma yaparak, vakit kaybı yaşanmasının da önüne geçiyor."

"Afetzede bulunduğu yerden durumunu bize iletebilir"

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Muhammed Emre Bayrakçı ise sistemin çalışması için alanda şebeke olmasının gerekmediğini vurguladı.

Wi-Fi modülü sayesinde ULAK sisteminin devreye girerek iletişimi sağlayacağını dile getiren Bayrakçı, "Afetzede bulunduğu yerden durumunu bize iletebilir. Yani yazmayacak, sesli mesaj gönderecek veya sadece sinyal gönderecek. Bu kayıt yer kontrole iletiliyor. Şebeke çökmesi gibi altyapıdaki sorunlara karşı alternatif üretmeye çalıştık." dedi.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Can Ayar ise "ULAK" sistemini CMARL ekibiyle yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından, yerli koda sahip ve otonom uçuş yapacak şekilde geliştirdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Üniversitesi'nden ULAK Dronu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli’nin görüntüleri olay oldu İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 13:10:19. #7.12#
SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi'nden ULAK Dronu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.