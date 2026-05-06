Selçuk Üniversitesi'nden ULAK Dronu

Selçuk Üniversitesinde geliştirilen Wi-Fi modüllü drone sistemi "ULAK", afet zamanında zarar gören altyapının yerine geçerek, iletişimi sağlayacak.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencileri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncer Acar ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Acar'ın liderliğinde, yaklaşık 1 yıldır afetlerde baz istasyonu gibi zarar görebilecek yapılara alternatif bir sistem üzerinde çalışma yürüttü.

Bu süre sonunda Tuncer Acar ve Özlem Acar ile 13 öğrenciden oluşan Matematiksel Analiz Laboratuvarı (CMARL) ekibi, "ULAK" adını verdikleri Wi-Fi modüllü drone sistemi geliştirdi.

Altına yerleştirilen, şebekelerden bağımsız çalışan Wi-Fi modülüyle havalanacak drone, afet alanında açık olan telefonlara sinyal gönderecek. Afetzedelerin tek bir sekmeyle oluşturacağı sinyal veya sesli mesaj, koordinasyon merkezlerine iletilecek. Alınacak sinyallerin yer istasyonuna bildirilmesiyle ekiplerin optimum şekilde olaylara müdahalesi amaçlanıyor.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncer Acar, AA muhabirine, afet dönemlerinde yaşanan iletişim sorunlarının kendilerini proje geliştirmeye sevk ettiğini söyledi.

Özellikle depremlerde baz istasyonu gibi zarar görebilecek yapılara alternatif olabilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını ifade eden Acar, "Bu sistemi, deprem, sel, büyük yangınlar gibi afet zamanlarında iletişimin devam edebilmesi için geliştirdik. Baz istasyonlarının çalışmayacağı zamanlarda devreye girebilecek bir sistem. Bir dronun altına bir Wi-Fi sistemi yerleştiriyoruz. Enkaz altında veya felaket anında afetten etkilenen kişiler, telefonları açık ise iletişim kurabilecek. Sistemin ismini 'ULAK' olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

"Müdahale edilmesi gereken noktayı tam olarak belirleyen bir sistem"

Afetzedenin telefonuna "ULAK'a bağlandınız" mesajı gideceğini ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Bas konuş özelliği ile afetzede durumunu bildirebilecek, sesli mesaj atabilecek veya sadece sinyal gönderecek. Dronun aldığı sinyaller yer istasyonuna bildirilecek ve ekiplerin optimum şekilde olaylara müdahalesi sağlanacak. Müdahale edilmesi gereken noktayı tam olarak belirleyen bir sistem olduğu için tüm alanda araştırma yaparak, vakit kaybı yaşanmasının da önüne geçiyor."

"Afetzede bulunduğu yerden durumunu bize iletebilir"

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Muhammed Emre Bayrakçı ise sistemin çalışması için alanda şebeke olmasının gerekmediğini vurguladı.

Wi-Fi modülü sayesinde ULAK sisteminin devreye girerek iletişimi sağlayacağını dile getiren Bayrakçı, "Afetzede bulunduğu yerden durumunu bize iletebilir. Yani yazmayacak, sesli mesaj gönderecek veya sadece sinyal gönderecek. Bu kayıt yer kontrole iletiliyor. Şebeke çökmesi gibi altyapıdaki sorunlara karşı alternatif üretmeye çalıştık." dedi.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencisi Can Ayar ise "ULAK" sistemini CMARL ekibiyle yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından, yerli koda sahip ve otonom uçuş yapacak şekilde geliştirdiklerini bildirdi.