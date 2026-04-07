Selçuklu'nun Yıldızları Ödüllendirildi: 2025'te 178 Madalya Kazandılar

07.04.2026 11:27
Konya Selçuklu İlçe Belediyesi, 2025 yılında kazandıkları toplam 178 madalya ile başarılı olan Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları için 'Selçuklu'nun Yıldızları Ödül Töreni' düzenledi.

Konya Selçuklu İlçe Belediyesi, 2025 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda Konya'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Selçuklu Belediye spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri için 'Selçuklu'nun Yıldızları Ödül Töreni' programını gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, sporcu sayısı, branş çeşitliliği ve güçlü altyapısıyla önemli başarılara imza atıyor.

Sporcular, 2025 yılında katıldıkları organizasyonlarda 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplam 178 madalya kazandı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, 12 farklı branşta mücadele eden 100 sporcu ödüllerini aldı. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, milletvekilleri, federasyon başkanları, belediye yetkilileri, sporcular, aileleri ve antrenörleri katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gurur duyduklarını belirterek, gençlere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan, olimpiyatları hedeflediklerini ve yeni sporcu merkezi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde sporcuları olimpiyatlara hazırlamak istediklerini ifade etti. Program, başarılı sporculara ödüllerin takdim edilmesi ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Selçuklu, Güncel, Konya, Son Dakika

