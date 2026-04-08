Selçuklu Belediyesi 7 Nisan'da İki Sağlık Tesisi Açtı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sağlık alanındaki yatırımlarına yenilerini ekleyerek 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde anlamlı iki açılış gerçekleştirdi. İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nun ikincisi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İlk Adım Ebe Gebe Okulu projesinin ilk uygulamasını 2019'da hayata geçirdiklerini hatırlatarak, binlerce anne adayının hizmet aldığını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, 'Sağlıklı gebelik, sağlıklı doğum ve sağlıklı çocukla birlikte, güçlü aile yapısı da bu projenin en önemli çıktılarından biri olacak' dedi. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Mahperi Hatun Sosyal Tesisini yeniden düzenleyerek Sağlıklı Hayat Merkezi ve Mahperi Hatun İlk Adım Ebe Gebe Okulu olarak tefriş ettiklerini açıkladı.

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerin birinci basamak sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Son 7 yılda 10 Aile Sağlığı Merkezi, 4 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 1 GETAT merkezi açtıklarını, ayrıca yapımı devam eden 6 Aile Sağlığı Merkezi ile 1 112 istasyonu bulunduğunu belirtti. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin fiziksel ve ruhsal sağlığa bütüncül yaklaşım sunduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projesi'nin gebe eğitimlerinde olumlu bir örnek olduğunu söyledi. 'Bugün Konya'mızda yürüttüğümüz eğitim süreçlerine dahil olan anne adaylarımızda sezaryen oranı yüzde 30'a gerilemiş durumda. Bu oran, tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir tablodur' dedi. Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin şifa zincirinin kıymetli parçaları olduğunu belirterek, Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür etti. Dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet her iki merkezde incelemelerde bulundu.