Selçuklu Belediyesi 7 Nisan'da İki Sağlık Tesisi Açtı
Selçuklu Belediyesi 7 Nisan'da İki Sağlık Tesisi Açtı

08.04.2026 00:09
Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde İlk Adım Ebe Gebe Okulu ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, projelerin önemine değinerek Selçuklu Belediyesi'ni tebrik etti.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sağlık alanındaki yatırımlarına yenilerini ekleyerek 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde anlamlı iki açılış gerçekleştirdi. İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nun ikincisi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İlk Adım Ebe Gebe Okulu projesinin ilk uygulamasını 2019'da hayata geçirdiklerini hatırlatarak, binlerce anne adayının hizmet aldığını belirtti. Başkan Pekyatırmacı, 'Sağlıklı gebelik, sağlıklı doğum ve sağlıklı çocukla birlikte, güçlü aile yapısı da bu projenin en önemli çıktılarından biri olacak' dedi. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Mahperi Hatun Sosyal Tesisini yeniden düzenleyerek Sağlıklı Hayat Merkezi ve Mahperi Hatun İlk Adım Ebe Gebe Okulu olarak tefriş ettiklerini açıkladı.

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerin birinci basamak sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Son 7 yılda 10 Aile Sağlığı Merkezi, 4 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 1 GETAT merkezi açtıklarını, ayrıca yapımı devam eden 6 Aile Sağlığı Merkezi ile 1 112 istasyonu bulunduğunu belirtti. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin fiziksel ve ruhsal sağlığa bütüncül yaklaşım sunduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projesi'nin gebe eğitimlerinde olumlu bir örnek olduğunu söyledi. 'Bugün Konya'mızda yürüttüğümüz eğitim süreçlerine dahil olan anne adaylarımızda sezaryen oranı yüzde 30'a gerilemiş durumda. Bu oran, tüm Türkiye'ye örnek olması gereken bir tablodur' dedi. Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin şifa zincirinin kıymetli parçaları olduğunu belirterek, Selçuklu Belediyesi'ne teşekkür etti. Dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet her iki merkezde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Advertisement
